Eng 57 Joer al Transfra ass e Samschdegowend zu Bremen an engem Tram vun engem Grupp vun 10 bis 15 Jugendlechen attackéiert ginn. Si misst an d'Spidol.

Aenzeien no huet de Grupp d'Fra fir d'éischt beleidegt an hir d'Perréck vum Kapp gerappt. Duerno huet ee vun den Täter d'Fra mat béide Fäischt an d'Gesicht geschloen. Hie gouf dobäi vun deenen Aneren aus dem Grupp ugefeiert. Réischt wéi aner Fuergäscht agegraff haten, ass de Grupp aus dem Tram geflücht.

D'Fra misst mat schwéiere Blessuren am Gesiicht an d'Spidol ageliwwert ginn. De Parquet ermëttelt entretemps wéinst Haasskriminalitéit a geféierlecher Kierperverletzung.

Réischt virun e puer Deeg ass ee 25 Joer alen Transmann u senge schwéiere Blessure gestuerwen, nodeems hien um Christopher Street Day zu Münster attackéiert gouf. Deemno wollt hien dräi Fraen hëllefen, déi vun engem 20 Joer ale Mann agresséiert goufen, ier en du selwer no engem Fauschtschlag schwéier um Kapp blesséiert gouf. Den Täter ass doropshi festgeholl ginn.