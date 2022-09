De Ryan Giggs steet ënner Verdacht, seng Ex-Partnerin mësshandelt ze hunn. Sollt dëse Reproche wouer sinn, sou kéint e fir Joren an de Prisong goen.

Den 48 Joer ale fréiere waliseschen Nationaltrainer steet elo schonn erëm zu Manchester viru Geriicht, nodeems de Prozess géint hien Enn August ausgesat ginn ass. E muss sech wéinst kierperlechem Zwang a Mësshandlung vu senger Ex-Partnerin veräntwerten, hie riskéiert, bis zu fënnef Joer Prisong ze kréien.

De Giggs weist dës Uschëllegungen zeréck an hien hofft, dass d'Gerechtegkeet wanne wäert.

D'Police hat de Giggs am Hierscht 2020 wéinst presuméierter Gewalt géint seng deemoleg Partnerin an där hir Schwëster festgeholl. Hie gouf awer géint eng Kautioun entlooss. Spéider am Joer huet hien all Virwërf vun den zwou Schwësteren zeréckgewisen.

Dëst Joer am Juni ass hien als Nationaltrainer vu Wales zeréckgetrueden. Wales huet sech dunn ënnert dem Rob Page fir d'Weltmeeschterschaft am Katar qualifizéiert.