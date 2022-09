Eigentlech wollt d'Fra just e witzege Kaddo aus Polen matbréngen: Um Fluchhafen Heringsdorf gouf wéinst enger "Handgranat" de Sprengstoffalarm ausgeléist.

E Samschdeg gouf de Fluchhafen Heringsdorf op der Insel Usedom ofgespaart, well bei der Gepäck-Kontroll en Objet an enger Wallis fonnt gouf, deen enger Handgranat änlech ausgesinn huet. Nodeems d'Proprietärin vum Koffer, eng 78 Joer al Lëtzebuergerin, séier ermëttelt konnt ginn, huet si aus hirer Wallis e Briquet erausgeholl, deen ausgesinn huet wéi eng Handgranat, huet d'Police erkläert. Wéi et heescht, huet d'Fra dësen a Polen als "witzege Souvenir" kaf.

Fir awer ganz sécher ze goen, datt kee Risiko do ass, hunn d'Beamten de Service déminage vu Mecklenburg-Vorpommern geruff, deen d'Handgranaten-Imitat doropshi confisquéiert huet. Wéi d'Police matdeelt, hätt zu kenger Zäit Gefor fir d'Mënschen um Fluchhafe bestanen. D'Passagéier vun zwee Flich, déi wärend dem 90 Minutte laangen Asaz gelant waren, hunn an de Fligere gewaart an d'Leit, déi um Fluchhafe waren, goufe mat engem Shuttle-Bus an e Restaurant an der Géigend bruecht.