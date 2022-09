Eng Woch nodeems eng 57 Joer al trans Fra an engem Tram vun engem Grupp vu 15 Jugendlechen attackéiert gouf, sinn elo eng Rei Verdächteger festgeholl ginn.

D'Jugendlech sinn deemno tëschent 12 an 13 Joer al. Identifizéiert goufe véier vun den Täter duerch d'Opname vun den Iwwerwaachungskameraen aus dem Tram.

Am Kader vun engem aneren Asaz um Sonndegowend, sinn d'Beamten op ee Jugendlechen opmierksam ginn, dee si dunn unhand vun den Opnamen als ee vun den Täter identifizéiere konnten. Am weidere Verlaf sinn hinnen dunn nach néng aner Jugendlecher opgefall, vun deenen der dräi och konnte mat Hëllef vum Iwwerwaachungs-Material identifizéiert ginn. D'Jugendlech goufen alleguer mat op de Policebüro geholl, hir Eltere goufen informéiert.

Hinne gëtt virgeheit, eng 57 Joer al trans Fra an engem Tram zu Bremen ugegraff ze hunn. Dobäi solle si d'Fra beleidegt, d'Perréck vum Kapp gerappt an och geschloen hunn. Si misst doropshin an d'Spidol.