Am Kader vun der Trauerwoch nom Doud vun der Queen, ass hire Bouf a Successeur Charles en Dënschdeg op Visitt an Nordirland.

Den Charles III. ass en Dënschdeg eng éischte Kéier a senger Funktioun als brittesche Kinnek an Nordirland gereest. Den neie Staatschef besicht den Ament déi véier Deeler vum Vereente Kinnekräich England, Wales, Schottland an Nordirland. Zu Belfast trëfft hie d'Cheffe vun alle politesche Parteien an d'Vertrieder vun alle Reliounsgruppen.

Den Ament ginn et an Nordirland gréisser politesch Tensiounen. Bei de leschte Walen hat eng éischte Kéier déi iresch-nationalistesch Partei Sinn Fein gewonnen. Ma wéinst Differenze mat der pro-brittescher DUP ass déi regional Regierung zanter Méint geläämt.

Déi kathoulesch Nationalisten an déi protestantesch Unioniste mussen zanter dem Friddensofkommes 1998 an der Regierung zesummeschaffen. D'Nationalisten hoffen nom Doud vun der Kinnigin op besser Chancen, fir Nordirland mat der Republik Irland ze vereenegen. Déi pro-brittesch Unioniste sinn do allerdéngs strikt dogéint.