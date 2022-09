De Weekend vum 1. an 2. Oktober vun 10 bis 16 Auer invitéiert d'Direktioun vun der Verdeedegung all interesséiert Leit op de Findel.

Déi lescht Joren huet d'Lëtzebuerger Defense hir Kapazitéiten am Beräich vum Fluchtransport an der Fluchsécherung ëmmer weider vergréissert. Mat der Lëtzebuerger Arméi an anere Partner wäert d'Direktioun d'Fligerflott dem grousse Public weisen.

Obwuel d'Lëtzebuerger Arméi an de 60er Joren dräi Fligere an hirem Besëtz hat, war si ëmmer éischter eng Arméi um Buedem. An der leschter Zäit awer war d'Vergréisserung vun der Flott wéinst engem gréissere Bedarf awer noutwendeg.

Dee Weekend gëtt ënnert anerem den Transportfliger Airbus A400M ausgestallt. Dësen ass och fir de Public op a kann och vu bannen entdeckt ginn. Militärexperte sinn op der Plaz, déi Interesséierten op technesch Froen äntwere kënne ginn.

Schreiwes vun der Verdeedegungsdirektioun

Luxembourg Defence Open Air Days: la Défense luxembourgeoise invite à découvrir sa flotte aérienne (01-02.10.2022) Communiqué par : Direction de la défense

Le week-end des 1er et 2 octobre 2022, de 10 à 16 heures, la Direction de la défense invite toutes les personnes intéressées à découvrir la composante aérienne luxembourgeoise lors des Luxembourg Defence Open Air Days, à l'aéroport de Luxembourg-Findel. Au cours des dernières années, la Défense luxembourgeoise a substantiellement développé ses capacités dans les domaines du transport aérien et de la surveillance aérienne. Aujourd'hui, le Luxembourg dispose, à travers des programmes nationaux et multinationaux, de plusieurs aéronefs destinés à réaliser des missions dans ces domaines. Avec le support de l'armée luxembourgeoise ainsi que de partenaires nationaux et internationaux, la Direction de la défense exposera ces aéronefs au grand public.

Au programme

Bien que l'armée luxembourgeoise ait disposé au début des années 60 de trois aéronefs légers de surveillance et d'observation, elle est historiquement une armée de terre, spécialisée dans le domaine de la reconnaissance. Cependant, pour combler des besoins nationaux et internationaux (UE, OTAN), la Défense a développé ces dernières années de nouvelles capacités aériennes. En raison de la taille relativement modeste du pays, de l'expertise spécifique requise dans le domaine aérien militaire et pour des raisons d'efficience, ce développement s'est souvent fait en étroite coopération avec des partenaires internationaux de confiance ou dans le cadre de programmes multinationaux. Ainsi, la Défense a aujourd'hui accès à une panoplie d'aéronefs, dont une partie est stationnée, pour des raisons opérationnelles, à l'étranger.

Afin de présenter ces capacités de près à la population luxembourgeoise et à toute personne intéressée, les aéronefs suivants seront exposés le premier week-end d'octobre 2022:

Airbus A400M – avion de transport faisant partie de la flotte binationale belgo-luxembourgeoise

Airbus A330 Multi-Role Tanker Transport (MRTT) - avion de transport stratégique, de ravitaillement en vol et d'évacuation médicale de la flotte multinationale MRTT (MMF - Multinational MRTT Fleet), composée de six nations participantes (Allemagne, Belgique, Norvège, République tchèque, Pays-Bas et Luxembourg)

Beechcraft BE350 ISR – avion de reconnaissance et de surveillance maritime, contracté auprès de DEA Aviation et opérant actuellement dans le cadre de la mission IRINI, pour la sécurisation de la méditerranée sur mandat de l'Union européenne

Airbus H145M – hélicoptère léger multi-rôle de l'armée luxembourgeoise, équipé et mis à disposition de la police grand-ducale pour les missions policières de surveillance et de recherche de personnes

Insitu Integrator – drone SRTUAS (Short Range Tactical Unmanned Aerial Systems) de reconnaissance et surveillance tactique de l'armée luxembourgeoise

Le Airbus A400M sera ouvert au public et peut être inspecté de l'intérieur. Des démonstrations des caméras de surveillance de l'hélicoptère Airbus H145M et du Beechcraft BE350 ISR sont également prévues.

Des experts et militaires, opérant ces divers aéronefs, seront sur place pour répondre aux questions techniques ou pratiques du public.

Modalités pratiques

Les personnes intéressées pourront s'inscrire via le site https://identials.lu/gouv/registration/defence-open-air-days. L'événement sera organisé sur une partie sécurisée de l'aéroport de Luxembourg-Findel. Cette zone n'est accessible que par une navette qui circulera en continu entre le «Parking M» de l'aéroport et le lieu de l'événement.

Le nombre de personnes autorisées sur le site est limité. Il est donc nécessaire d'indiquer un créneau horaire lors de l'inscription. L'accès au site et à la navette n'est possible que pendant ce créneau horaire. Toutes les personnes sont donc invitées à se présenter à l'heure au parking prévu à cet effet.