D'Fändelen op de Palaisen a Groussbritannien sinn net méi op Hallefmast. Domadder ass déi kinneklech Trauerphas fir d'Queen Elizabeth II. eriwwer.

Déi national Staatstrauer nom Doud vun der Kinnigin ass schonn zanter enger Woch eriwwer, mä d'Royals haten nach eng Woch drugehaangen. Dës ass allerdéngs en Dënschdeg op en Enn gaangen an dat brittescht Kinnekshaus ka lo nees ufänke mat Reesen a Schaffen.

Den Ament ass de Kinnek Charles III. nach a Schottland. Do hat hien déi lescht Deeg just mam Finanzminister telefonéiert. Soss hat hie sech bis ewell aus all politescher an ëffentlecher Diskussioun erausgehalen. Mä fir d'Royal Family fänkt Enn September eng nei Ära un. Net nëmmen den Charles huet elo eng nei Roll a steet un der Spëtzt vun der Monarchie, mä och de William an d'Kate hunn nei Funktiounen, déi et auszefëlle gëllt.

Dës nei Rolle weise sech och am Alldag: D'Sue mam Portrait vum Kinnek Charles sollen Enn dës Joers virgestallt ginn. An den Ëmlaf komme se awer eréischt Mëtt 2024.

Mä och an de Medie gëtt et Nouvellë vun der royaler Famill: Déi fënneft Saison vun der Serie "The Crown" op Netflix kënnt am November eraus. Do geet et ëm dat brittescht Kinnekshaus an an der neier Staffel ganz speziell ëm déi deemoleg Affär tëscht dem Charles an dem Camilla. Dat gefält dem Buckingham Palace an dësen Zäiten, an den éischte Méint mam neie Kinnek Charles III., natierlech guer net.