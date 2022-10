De Buckingham-Palace huet, eegenen Aussoen no, méi wéi 50.000 Kondolenzschreiwessen aus aller Welt nom Doud vun der Queen Elizabeth II kritt.

Eleng um Dag vum Staatsbegriefnes hätt ee ronn 6.500 Schreiwesse kritt.

Wéi et heescht, géif all Bréif an all Kaart opmierksam gelies an och beäntwert ginn.