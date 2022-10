Eisen, Gummi a Strofffaser: Dat kritt een dobäi eraus, wann ee Pneue richteg recycléiert. Dat mécht eng Firma am Saarland, déi dës Produiten nees verkeeft.

Et kléngt bal ewéi e Märchen: Wat mat enger Startup ugefaangen huet, huet sech an deene leschte 15 Joer zu enger grousser Firma entwéckelt. Si stellen aus ale Pneuen nees dat hier, aus wat se gemaach goufen a wat an der Industrie nees gebraucht gëtt. Pneue ginn op eng clever Aart a Weis recycléiert. De Pascal Klein ass ee vun de Grënner vun der Firma "Pyrum Innovations" a seng Geschicht ass eng Erfollegsstory. Alles huet viru 15 Joer ugefaangen, awer net ewéi an deene meeschte Fäll an der Garage, mä am Schapp hannen am Gaart.

Bis de Pascal awer do war, wou en haut ass, war et e wäite Wee. Net ëmmer ass et biergop gaangen. Vill Néierlagen huet hien a seng zwee Direktiounsmataarbechter astieche mussen.

Hir Iddi war méi ewéi clever, aus ale Pneuen nees dat hierzestellen, aus deem se gemaach sinn, domadder ass de Problem, wouhi mat den ale Pneue geléist. Zu Dillingen hei vir am Saarland fänkt alles mat deem un, wat anerer ewechgeheien, mat engem Pneu, dee geschreddert gëtt.

Nom Schreddere gëtt d'Eise mat engem Magnéit erausgezunn an dono d'Stofffaseren erausgeblosen, ma wat iwwreg bleift, ass dann de Gummi Granulat. Aus dësem Granulat gëtt dann ënnert 700 Grad Hëtzt an ënner Vakuum de Gummi un d'Schweesse bruecht. Wat iwwreg bleift ass Ueleg, Russ a Gas. Dës Rostoffer ginn dann nees weider un d'Industrie verkaf. Pro Stonn ginn zu Dillingen eng Tonn Pneue verschafft, aus dëser Tonn entstinn dann tëscht 150 an 250 Kilogramm Eisen, 650 bis 750 Kilogramm Gummi a bis zu 100 Kilogramm Stofffaseren. Hiert Zil ass, sech nach ze vergréisseren a Rotorblieder vun de Wandrieder ze recycléieren. Dorunner schaffe se den Ament nach an hirem Labo.

Eng Billerbuch Success Story, déi nach laang net fäerdeg erzielt ass: Aus enger Iddie beim Patt ass viru 15 Joer eng Firma entstanen, déi eis Ëmwelt mat deem entlaascht, wat virdrun e Problem war.