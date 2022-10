Op enger Aire op der A1 op der Héicht vu Köln-Hürth huet e Méindeg de Moien e Camion e Groussasaz vun de Pompjeeën ausgeléist.

D'Gefier huet nämlech Salzsaier, déi et gelueden hat, op der Aire verluer. Well d'Saier verdämpt besteet dann och eng Gefor fir d'Leit ronderëm, well den Damp vun der Salzsaier d'Nerven an der Nues ugräift an zerstéiert.

D'Police huet d'A1 a béid Richtunge späre gelooss an d'Awunner an der Ëmgéigend opgeruff, hir Fënsteren an Dieren zouzemaachen an och hir Klimaanlagen auszeschalten.