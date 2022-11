Mat Pech an Tomatenzooss haten dräi Männer dat bekannt Bild vum Vermeer mam Titel "Meedche mat Pärelouerréng" attackéiert.

Dëst huet fir si dann elo e juristesch Nospill. E Geriicht zu Den Haag huet d'Männer elo zu zwee Méint Prisong wéinst dëser "schockéierender" Dot verurteelt. D'Bild selwer gouf dobäi net beschiedegt, ma de Kader an d'Récksäit vum Bild sinn net méi komplett intakt.

Déi dräi Männer haten d'Wierk déi leschte Woch am Musée Mauritshuis zu Den Haag attackéiert. Zwee Männer hate sech un d'Glas-Scheif gepecht, en Drëtten hat Tomatenzooss op d'Wierk gekippt. D'Männer aus der Belsch am Alter tëscht 42 a 45 Joer haten T-Shirte mat der Opschrëft "Just Stop Oil" un. Vun de Visiteuren am Musée goufe si wéinst dem Vandalismus vernannt.

Et war net déi eenzeg Attack vun Aktivisten op Konschtwierker, ënner anerem ware se zu London aktiv, wou e Bild vum Van Gogh attackéiert gouf, aktiv, wéi och zu Dresden, wou déi "Sixtinesch Madonna" vum Raffael viséiert war.