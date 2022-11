An Indien huet d'Police eng Zuchtoilette opgebrach, nodeems Passagéier sech iwwert de Gestank beschwéiert hunn. Eng grujeleg Decouverte huet op si gewaart.

Op der Zuchtoilette hunn d'Beamten d'Läich vun engem Mann fonnt, déi warscheinlech schonn eng 900 Kilometer duerch d'Land matgefuer ass, ier se entdeckt gouf. Dat huet ee Vertrieder vun der Zuchpolice am indesche Bundesstaat Uttar Pradesh en Donneschdeg der Noriichtenagence AFP confirméiert.

Wou de Mann dout opfonnt gouf, war den Expresszuch schonn eng 24 Stonnen ënnerwee. Et geet een awer dervun aus, datt de Mann schonn eng zwee bis dräi Deeg dout war, ier hie fonnt gouf. Den Doudege konnt bis ewell nach net identifizéiert ginn.

Der Zeitung "Times of India" no ginn d'Police an d'Dokteren dovun aus, datt de mann als blanne Passagéier an den Zuch geklomme kéint sinn. Do hätt en sech dunn op der Toilette agespaart, ier en an e Koma gefall a gestuerwe wier.