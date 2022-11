Eis Korrespondentin Anne Wang lieft zanter 9 Joer zu Shanghai an erzielt eis, wéi si den Alldag an der Stad erlieft.

Shanghai war fir mech ëmmer eng Stad mat ville Luuchten, Kaméidi a Potenzial. Mä zanter leschtem Freiden hänkt eppes Schwéieres an der Loft. D'Protester vum Weekend hunn déi ganz Stad an Otem gehalen. Direkt viru menger Hausdier hu sech dausende Mënsche versammelt, fir géint d'Null-Covid-Politik an d'Regierung ze manifestéieren. Op der "Wulumuqi"-Strooss, déi no der Haaptstad vun der Provënz Xinjiang benannt gouf, do sinn d'lescht Woch 10 Leit an engem Feier ëmkomm. D'Demonstrante maachen d'Covidmesurë mat dofir verantwortlech.

Zanter bal dräi Joer liewe mir an der Zero-Covid-Seefeblos. Déi huet eis zwar viru groussen Ausbréch geschützt, mä awer vill ofverlaangt. Zanter dräi Joer ass Reesen nëmme begrenzt méiglech, wat fir mech heescht, dass ech zanter 2019 net méi doheem war. Dozou kommen drakonesch Lockdown- a Quarantän-Mesuren. Am Abrëll waren iwwer 26 Millioune Mënschen zu Shanghai zwee Méint laang an hiren Appartementer agespaart. An och elo sinn nach ëmmer ganz Staddeeler iwwer ganz China verdeelt am Lockdown, verschiddener zanter iwwer 100 Deeg.

© Anne Wang

Mä et schéngt de Leit a China elo duerzegoen. An engem Land, wou ëffentlech Kritik un der Regierung extrem geféierlech ass, komme kritesch Stëmmen op eemol vun iwwerall hier. Dräi Joer vu gestauter Roserei a Frustratioun kommen elo eraus. Roserei, déi nëmmen nach verstäerkt gouf, nodeems d'Biller vun der WM am Katar de Mënschen hei gewisen hunn, dass de Rescht vun der Welt geléiert huet, mam Covid ze liewen. Ganz ouni Masken a Restriktiounen. Froe wéi "Liewe mir op verschiddene Planéiten?" a "Firwat muss ech all Dag e PCR-Test maachen, wa Leit dobaussen net mol méi Masken undinn?" verbreede sech ëmmer méi online, bis d'Zensur se ze packe kritt a se geläscht ginn. Mä d'Repercussioune vum Weekend ze zenséieren, wäert der Regierung net sou liicht falen. Déi leschte Kéier, wou sou vill Mënschen a China kollektiv op d'Stroosse gaange sinn, war 1989 um Tiananmen-Square, wou Honnerte Leit gestuerwe sinn. Eppes wat ville Leit grad am Hannerkapp hänkt.

Obwuel ech zanter iwwer 9 Joer zu Shanghai wunnen, fillen ech mech ëmmer nach als Gaascht. Villes ass a wäert mer ëmmer friem bleiwen. Zwar hunn ech mech un Nuddelszopp mam Kaffi moies gewinnt, mä et ass ëmmer rëm schockéierend ze gesinn, wéi dacks an ouni mat der Wimper ze zucken, Mënscherechter hei a China einfach ignoréiert ginn a wéi séier d'Leit ewechkucken. D'Protester schéngen awer ville jonke Leit eng nei Hoffnung ze ginn. Net nëmmen, dass d'Covid-Regulatioune méi labber ginn, ma och, dass sech politesch eppes ännert. An engems hänken Uspanung an Angscht an der Loft. An ech muss soen, dass ech déi Angscht e bëssen deelen. Changementer a China sinn net ëmmer gutt.