Well si méi wéi 50 Mol ouni Grond bei der Police ugeruff huet, gouf eng 51 Joer al Fra aus Wolfsburg festgeholl.

Wéi et vun der Police heescht, soll d'Fra a staark alkoholiséiertem Zoustand wärend Stonnen ëmmer nees bei der Police ugeruff hunn. Och nodeems si hiren Handy vun de Beamte saiséiert krut, huet si iwwert den Haustelefon weider ugeruff.

Der Police ass et iergendwann ze vill ginn an d'Fra koum an eng Ausniichterungszell.

Si erwaart lo eng Rechnung wéinst den entstanene Käschte vun der Festnam an eng Plainte wéinst Mëssbrauch vum Noutruff.