Wann een um Donneschdeg de Moien d'Atom-Sireene laanscht d’Musel héiert, da brauch een net a Panik ze geroden.

Géint 11 Auer soll jee no Regioun geprouft ginn, fir de Fall wou. Dofir gi Warn-SMSe verschéckt, Message via WhatsApp oder op Reklammentafelen, Meldungen op Radio an Tëlee oder eben och via Sireenen...

De Warndag soll den techneschen an organisatoreschen Oflaf op Häerz a Nieren testen a parallel dozou och d’Bierger sensibiliséieren.