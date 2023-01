Zanterdeem Cannabis an den USA legal ass, kënnt et ëmmer méi dacks zu Fäll an deene Kanner Produiten iessen, an deene Cannabis ass.

Wärend 2017 an den USA nëmmen 200 esou Fäll registréiert goufen, waren et der zejoert iwwer 3.050. Dat geet aus enger Etüd ervir, déi en Dënschdeg an der Fachzäitschrëft "Pediatrics" verëffentlecht ginn ass. An den USA ginn et eng ganz Partie Produite mat Cannabis ze kafen. Dorënner och Liewensmëttelproduiten, déi fir Kanner interessant sinn, wéi zum Beispill Schockela. Wéinst hirem nidderege Kierpergewiicht kann de Konsum vun esou Produiten uerg gesondheetlech Suitte fir déi betraffe Kanner hunn. Dozou gehéieren Depressioune vum zentralen Nervesystem an Häerzrhythmusstéierungen. Ausserdeem kann et de Kanner schlecht ginn a si kënnen an de Koma falen.