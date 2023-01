Honnerte Mënschen hunn e Sonndeg am Zentrum vun der indescher Haaptstad fir méi Unerkennung fir gläichgeschlechtlech Bestietnesser demonstréiert.

Et war déi éischte Pride zanter dräi Joer, déi virdru wéinst der Pandemie ëmmer nees ofgesot gi war.

Den Ieweschte Geriichtshaff an Indien hat am Mäerz iwwer eng ganz Rei vu Petitioune vun homosexuelle Koppele verhandelt. 2018 hat d'Geriicht e Verbuet vun homosexuellem Sex, dat nach aus der Kolonialzäit gestaamt huet, opgehuewen.

"D'Entkriminaliséierung huet just een Aspekt ugeschwat, awer et ginn nach gréisser Aspekter, an d'Rechter fir d'LGBTQ-Communautéit sinn ëmmer nach net do", sou ee vun den Demonstranten.

E positiivt Urteel vum Ieweschte Geriichtshaff kéint de Wee zur Unerkennung vum gläichgeschlechtleche Bestietnes am 1,4-Milliarden-Awunner-Land als zweet Land an Asien fräimaachen. A Fäll, an deenen d'Geriicht verhandelt hat, hat sech d'Regierung ëm den nationalisteschen Hindu-Regierungschef Narendra Modi awer gewiert, gläichgeschlechtlech Bezéiungen unzëerkennen.

D'Astellung zur Homosexualitéit huet sech an Indien an de leschte Joren gelabbert, op d'mannst an der Mëttelschicht, well et a Bollywood-Filmer a -Serien ëmmer méi LGBTQ-Charaktere gëtt. Ma am haaptsächlech konservativen a reliéise Land besteet fir vill Concernéierter nach ëmmer d'Gefor, bei engem Outing vun hirer Famill, op der Aarbechtsplaz oder vu Frënn gemidden ze ginn.