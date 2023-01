Freides, den 13. ass fir ganz vill Leit den absolutten "Onglécksdag". Ma wat huet et mat deem Awerglawen op sech? Stécht awer e bësse Wouerecht hannendrun?

Beim Bléck op de Kalenner geréit munch een un d'Schudderen. Et ass freides, den 13. Am Volleksglawe sollen op deem Dag besonnesch vill Onglécker an aner Mëssele geschéien. Ma wouhier kënnt dësen Awerglawen?

Historesch gesinn huet den Dag tatsächlech eng Bedeitung: et war Freideg, den 13. Oktober 1307. Op deem Dag ass direkt zwee Mol eng 13 dran. Deen Dag hat den deemolege franséische Kinnek den Uerde vun den Tempelritter zerschloe gelooss a vill Mënsche goufen higeriicht.

De Mythos selwer ass ëm 1900 och an den USA entstanen a koum nom Zweete Weltkrich, zesumme mat anere kulturellen Aflëss, dunn an Europa un. 1869 huet en US-Journalist Schwankungen un der Bourse mam Freideg den 13. a Verbindung gesat. E Finanzmanager vu Boston soll souguer e Buch iwwer Spekulatiounen op der Bourse geschriwwen hunn, mam Titel "Friday the 13th".

Och haut kënnt et nach zu Liene mam Dag bei besonnesche Faiten, respektiv Accidenter. Den 13. Januar 2012 ass d'Croisièresschëff Costa Concordia gekentert an 32 Mënsche sinn ëm d'Liewe komm.

De reliéisen Hannergrond

De Wochendag gëllt als den Doudesdag Jesu an d'Zuel 13 als Ongléckszuel staamt aus der chrëschtlecher Traditioun. An der Bibel huet d'Zuel 12 eng harmonesch Wierkung, beim leschten Abendmahl waren awer 13 Persoune present. D'Ausso, den 13. wier de Verréider Judas gewiescht, ass aus logesche Grënn entstanen a gëtt och an deem Zesummenhang benotzt. Laang huet d'13 am Volleksmond "d'Dose vum Däiwel" geheescht.

An der Antik war de Freideg den 13. dogéint e positiven Dag, deen der Libesgëttin Aphrodite designéiert war.

Zeréck bei de Chrëschtentum: Den Adam an d'Eva sollen um fënneften Dag - engem Freideg den 13. - vum verbuedenen Apel giess hunn a goufen dowéinst jo aus dem Paradäis verdriwwen. De Jesus ass op engem Freideg gekräizegt ginn an huet de Freideg domat esou schonn zu engem Dag vun der Trauer a vum Faaschte gemaach.

Awer net an all Relioun ass d'Zuel e Symbol fir Ongléck. An der jiddescher Traditioun ass d'13 eng Gléckszuel an e Symbol vu Gott, well se iwwert der 12 steet. Och bei de Japaner ass d'13 eng Gléckszuel. Angscht hunn d'Japaner an d'Chineesen dogéint virun der Zuel 4, a béide Sproochen erënnert de Wuertlaut véier un Doud.

Iwwregens: Och aner Natiounen gleewen un aner Zuelen, déi Ongléck bréngen. An Italien an a Brasilien ass dat zum Beispill d'17. De Grond ass, well sech déi réimesch Ziffer XVII schreift an dat kann een zum laténgesche Wuert VIXI ëmstellen, wat esou vill heescht wéi "ech sinn dout".

A Spuenien a Latäinamerika ass et net e Freideg den 13. en Onglécksdag, et ass dënschdes den 13.

D'Angscht kann och krankhaft sinn

D'Angscht virum Freideg, den 13. gëtt Paraskavedekatriaphobie genannt. Dëse Phänomen kann am Eenzelfall sou wäit goen, datt betraffe Leit Reesen an Rendez-vousen annuléieren oder sech op deem Dag mol net aus dem Haus trauen.

Alles Quatsch?

Rezent Analysen, zum Beispill vun der Zurich-Assurance an Däitschland, weisen drop hin, dass freides den 13. en harmlosen Dag ass. Zanter 2009 wäert d'Assurance hir eege Schuedensstatistik aus, mam Resultat, dass op dësem Freideg net méi Accidenter passéieren, wéi op all aneren Dag am Joer. Tëscht 2009 an 2016 sinn der souguer manner op engem Freideg den 13. geschitt.