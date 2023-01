D'Schwëster André, eng franséisch Nonn, krut 118 Joer. Si ass an der Nuecht op en Dënschdeg am Altersheem zu Toulon am Schlof verstuerwen.

Den eelste Mënsch vun der Welt ass dout. D'Schwëster André, déi den 11. Februar 1904 am franséischen Alès mam biergerlechen Numm Lucile Rondon op d'Welt koum, huet zwee Weltkricher an déi Spuenesch Gripp materlieft. Si war zanter dem Doud vun der Japanerin Kane Tanaka d'lescht Joer am Abrëll den eelste Mënsch vun der Welt. Als eent vun de schéinste Momenter an hirem Liewen huet si d'Enn vum Éischte Weltkrich bezeechent, wou hir zwee Bridder ouni Blessuren heem koumen. "Dat war war onheemlech seelen, dacks gouf et éischter zwee Doudeger wéi zwee Lieweger", sot si an engem Interview zu hirem 116. Gebuertsdag. Soeur André, la doyenne de l'Europe, a fêté ses 116 ans à Toulon hier #AFP pic.twitter.com/FQztcweEfT — Agence France-Presse (@afpfr) February 12, 2020 Souguer nodeems d'Schwëster André blann ginn ass, huet si sech nach laang ëm aner Seniore gekëmmert, déi däitlech méi jonk waren, wéi si. "D'Leit soen, datt Aarbecht een ëmbréngt, mee mech huet d'Aarbecht um Liewe gehalen. Ech hu geschafft, bis ech 108 Joer al war."