D'Schisportlerin brécht an Italien no hirer 2. Victoire am Riseslalom mat engem Tabu an huet iwwert hir Period geschwat. Dat hat net jiddweree verstanen...

Wann eng Fra iwwert hire "monthly cycle" schwätzt an dëst dann op eemol eppes mat Vëlofueren ze dinn huet, weess ee bal sécher, dass d'Iwwersetzung dee Moment vun engem Mann gemaach gouf.

No der 2. Victoire am Riseslalom an Italien, huet de Superstar Mikaela Shiffrin mat engem Tabu am Sport gebrach an iwwert hier Period an déi domadder bestoend Problemer als Leeschtungssportlerin geschwat.

"No gëschter war ech zimmlech midd, ech hu grad net dee beschte Moment a mengem Zyklus vum Mount", esou d'US-Sportlerin dem ORF géigeniwwer. Doduerch wier Si méi midd wéi soss. Et sollt och normal sinn, iwwer sou eppes ze schwätzen.

Mikaela Shiffrin: I‘m kind of in an unfortunate time of my monthly cycle



Übersetzer: Ich komm nicht mal zum Radfahren, was ich sonst immer mach jeden Monat pic.twitter.com/ptz7vOlcws — Jonas Vogt (@L4ndvogt) January 25, 2023

Ma den Iwwersetzer stoung awer e wéineg op der Leitung beim iwwersetzen an huet dann och warscheinlech net verstanen, wat d'Shiffrin an sech soe wollt. Et schwätzt nämlech vu sengem "monthly cycle", also sengem Zyklus vum Mount, mat wat natierlech d'Thema "Menstruatioun" gemengt ass. Den ORF-Iwwersetzer schwätzt awer a senger Iwwersetzung iwwert d'Vëlosfueren, zu deem d'Shiffrin net méi am Mount komme géif.

Hei d'Ausso vum Shiffrin: "I‘m kind of in an unfortunate time of my monthly cycle". Hei d'Iwwersetzung vum ORF: "Ich komm nicht mal zum Radfahren, was ich sonst immer mach jeden Monat".

Och wann dëse Virfall online fir vill Ënnerhalung a Schmunzelen gesuergt huet, gëtt awer och vu villen Useren drop opmierksam gemaach, dass d'Period vun der Fra am Leeschtungssport, awer och soss enzwousch, nach ëmmer tabuiséiert gëtt.