Bei gréisstendeels sonnegem Wieder waren op Rosenmontag nees Dausende Karnevalisten an Däitschland ënnerwee an hu sech vun hirer närreschster Säit gewisen

Et ass déi éischte Kéier zanter 2020, datt am Nopeschland de Rosenmontag ganz ouni Restriktioune ka gefeiert ginn. Zu Tréier hunn eng 75 Ween un der traditioneller Parad deelgeholl. De Motto war ganz passend: "Trier im Glück – Karneval ist zurück".

An der Karnevalshéichbuerg Köln gouf e Méindeg den 200. Rosenmontagsumzug an der Geschicht vun der Stad ënnert dem Motto "200 Jahre Kölner Karneval: Ov krüzz oder quer" gefeiert. Eng éischte Kéier ass déi traditionell Parad op der rietser Säit vum Rhein am Quartier Deutz lassgaangen.

An der Haaptstad vum Bundesland Rheinland-Pfalz, zu Mainz, stoungen d'Festivitéiten ënnert dem Stär vun dem "Fridden, der Fräiheet an der Toleranz". D'Police huet an enger éischter Tëschebilanz vu "beschter Stëmmung" ënnert de Karnevaliste geschwat.

An der Stad Halle an der Saale am Bundesland Sachsen-Anhalt gouf d'Parad vum traditionellen Rosenmontag allerdéngs ofgebrach, well eng Fra ënner d'Rieder vun engem Parade-Won gerode war a schwéier blesséiert gouf. Am Kalletal an Nordrhein-Westfalen war e Samschdeg souguer eng Fra ëm d'Liewe komm, nodeems si vun engem Trakter gefall a vum Unhänger iwwerrullt gi war. Géint de Chauffer vum Trakter gëtt elo ermëttelt. Et géif der Police no Indice ginn, datt hien alkoholiséiert ënnerwee gewiescht kéint sinn.

© MARCUS BRANDT DPAdpa Picture-Alliance via AFP