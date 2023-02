Zanter engem Joer ass Krich an der Ukrain. Mir hunn eis gefrot: wéi ginn ukrainesch Radiostatioune mat där Situatioun ëm?

Den Andriy Kulykov vum Hromadske Radio zu Kiew zielt eis, wéi säin Alldag um Radio ausgesäit:

Extrait Andriy Kulykov iwwert den Alldag um Radio

"D'Alldagsliewen an eiser Radiostatioun ass eigentlech dat normaalt, wéi op all Radio: mir sammelen Informatiounen, ginn on air, eis Nolauschterer ruffen eis un a schécken SMSen. Mir filteren déi Informatiounen a probéiere se op eng Aart a Weis ze presentéieren, déi eis an dësen Zäiten zesummeschweesst an eisen Nolauschterer hëlleft, resilient ze sinn."

A Krichszäite verännert sech jo och d'Roll vum Radio, ma den Andriy huet eis gesot, a wéi fern:

Extrait Andriy Kulykov iwwert d'Roll vum Radio a Krichszäiten

"D'Relevanz vum Radio a Krichszäiten ass déi, dass de Radio Mënscheliewe rett. Et ass och wichteg fir déi mental Gesondheet: ronderëm Kiew gouf et vill Dierfer, wou de Radio dat eenzegt Mëttel war, séier u verifizéiert Informatiounen ze kommen. D'Leit hate keng mobil Connectioun an och doheem keen Internet a keng Tëlee. Mä de Radio war do! Ech weess vu Leit, déi aus besate Gebidder ewech komm sinn, well se de Radio gelauschtert hunn an doduerch wossten, wou et sécher ass a wou se op guer kee Fall sollen higoen. Déi Leit wëssen elo, dass Radio immens wichteg ass."

Och wollte mir wëssen, ob sech d'Aarbecht u sech beim Radio zanter dem Krich verännert huet:

Extrait Andriy Kulykov iwwert d'Aarbecht beim Radio

"Zanter dem Ausbroch vum Krich huet eis Aarbecht sech an deem Sënn verännert, dass mer, leider, iwwer vill méi Doud an Zerstéierung musse berichte wéi a friddlechen, oder relativ friddlechen Zäiten. Mir hunn awer och Saache bäigeléiert: mir senden dacks vun ënnerschiddleche Plazen. Mir sinn da mat engem Laptop an eisen Tountechniker zum Beispill an engem senger Kichen, op enger Veranda, oder an engem Hotel. Mir entwéckelen eis also weider. Duerch déi russesch Loftattacke si mer natierlech och dacks a Gefor."