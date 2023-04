Déi 47 Joer al Russin huet probéiert, hir Doppelgängerin mat engem vergëfte Kéiskuch ëmzebréngen. D'Affer huet awer iwwerlieft an d'Police informéiert.

D'Viktoria Nasyrova gouf e Mëttwoch vun engem New Yorker Geriicht zu enger Prisongsstrof vun 21 Joer verurteelt, well si eng Fra, déi hir immens änlech gesäit, ëmbréngen an hir Identitéit klaue wollt. En Jury hat si schonn am Februar als schëlleg befonnt.

"Eng skrupellos a berechent Schwindlerin geet fir laang Zäit an de Prisong, well si probéiert huet, sech mat Mord perséinleche Profit a Virdeel ze verschafen", huet d'Procureur vum Parquet matgedeelt.

#Developing: Brooklyn woman sentenced to 21 years for trying to kill her lookalike friend with poisoned cheesecake. https://t.co/mhJb2GsvOC — CBS New York (@CBSNewYork) April 19, 2023

D'Viktoria Nasyrova war 2016 bei hirer Doppelgängerin op Besuch, wou si e Kéiskuch matbruecht huet. Nodeems dat 35 Joer aalt Affer dovu giess huet, huet d'Fra sech net gutt gefillt an ass schwaach gefall. E Kolleeg vun hir huet si een Dag méi spéit fonnt - ronderëm si ware Medikamenter verstreet, fir e Suicide virzetäuschen.

D'Affer huet d'Gëftattack awer iwwerlieft a koum an d'Spidol. Wéi si erëm doheem war, ass hir opgefall, datt hire Pass an hir Sozialversécherungskaart feelen. Doropshin huet si d'Police informéiert, déi de Kéiskuch analyséiert huet an Déidungsmëttel dra fonnt huet.