Géint 18.40 Auer eiser Zäit soll d'Sonde um Mound landen. Klappt d'Landung, déi live iwwerdroe gëtt, wier et déi éischt erfollegräich privat Moundmissioun.

Nodeems de Start vun der privater Missioun vun der japanescher Raumfaartentreprise "ispace" e puer Mol verréckelt gi war, konnt d'Weltraum-Sonde "Hakuto-R" am Dezember erfollegräich mat enger Falcon-9-Rakéit vu SpaceX vun der Weltraumgare Cape Canaveral aus a Richtung Mound geschoss ginn.

Dës soll elo en Dënschdeg, wann alles gutt geet, um Mound landen. Jee nom Verlaf vun der Missioun kéint d'Landung allerdéngs op den 1. oder 3. Mee verréckelt ginn.

U Bord vun der Sonde sinn engersäits de Mound-Rover "Rashid" vun den arabeschen Emirater an e klenge japanesche Roboter. De "Rashid"-Rover soll um Mound déi thermesch Eegeschafte vun der Mounduewerfläch analyséieren an d'Zesummestellung an d'Partikelgréisst vu Moundstëbs am mikroskopeschen Detail erfuerschen.

"Hakuto" bedeit am Japanesche "wäissen Hues" - dëse lieft an der japanescher Mythologie um Mound. Den "R" steet fir "Reboot", also Neistart. Fir manner ze verbrauchen, huet d'"Hakuto-R" eng méi laang a méi energieeffizient Streck op de Mound geholl, bei där d'Schwéierkraaft vun der Äerd an der Sonn fir den Opdriff genotzt gouf. D'japanesch Sonde soll an enger Regioun landen, déi "Atlas-Krater" genannt gëtt an um Bord vum "Mare Frigoris" läit. Dat laanggezunnt Mier läit am Norde vun der Moundsäit, déi an eis Richtung gedréit ass.