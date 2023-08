De Women Life Freedom Movement gëtt fir hiren Asaz am Kampf "géint d'Ënnerdréckung a fir Fräiheet a Mënscherechter" am Iran mam Mediepräis ausgezeechent.

"Mam Präis gi couragéiert Fraen a Meedercher, mä och Männer geéiert, déi an hirer Heemecht géint Ënnerdréckung a fir Fräiheet a Mënscherechter protestéieren", heescht et an der Erklärung vum M100-Rot, deen d'Laureaten auswielt. D'Éierung gëtt de 14. September wärend engem Evenement zu Potsdam organiséiert.

Fir de Women Life Freedom Movement wäert déi iranesch Fraerechtsaktivistin Shima Babaei de Präis entgéint huelen. D'Ried beim Event an der Orangerie am Park Sanssouci wäert d'EU-Kommissiounspresidentin Ursula von der Leyen halen.

D'Shima Babaei kämpft schonn zanter ronn sechs Joer géint d'Ënnerdréckung vun de Fraen an déi strikt Kappduchflicht fir Iranerinnen, woufir si och schonn an de Prisong koum. 2008 ass si mat hirem Mann aus dem Iran geflücht a gouf nom Ufank vun de Protester am Iran an der Grënnung vun der "Women Life Freedom"-Exilbeweegung d'lescht Joer zu "enger zentraler Stëmm an der iranescher Diaspora". Hir Papp, deen och als Mënscherechtsaktivist aktiv ass, sëtzt am Iran am Prisong.