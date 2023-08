Zanter Woche scho suergen d'Tech-Milliardären Elon Musk a Mark Zuckerberg fir Spekulatioune ronderëm e méigleche Käfegkampf.

Dem Facebook-Grënner geet den Hin an Hier awer lo duer. Et wier Zäit, no méi Wichtegem ze kucken, sou de Zuckerberg. Him geet dat Gedoldsspill ëm e méigleche Kampf an engem Käfeg elo duer.

D'Faass zum Iwwerlafe bruecht, hat eng Propos fir eng Trainingsronn am Zuckerberg sengem Haus zu Palo Alto. Dem Zuckerberg wier do kloer gewiescht, dass de Musk et net eescht gemengt huet. Hien hat dem Musk e konkreten Datum proposéiert an de Chef vun der Kampfsportorganisatioun UFC Dana White hat ugebueden, en offizielle Match z'organiséieren. Dëse Rendez-vous wier net confirméiert ginn.

Domat ass d'Gestreits awer nach net vum Dësch.

De Zuckerberg kritiséiert weider op de soziale Reseauen: "Den Elon confirméiert den Datum net, seet dann, hie bréicht eng Operatioun a proposéiert elo awer eng Trainingsronn a mengem Gaart". Wann de Musk sech jeemools seriö op e konkreten Datum an en offiziellen Event aloosse wéilt, "da weess hien, wéi hie mech erreecht" a bis dohi géif hie sech mat Leit moossen, déi "de Sport eescht huelen".

Tweet Zuckerberg shredded

Mark Zuckerberg Shows Off Shredded Bod In Training Sesh With UFC Stars https://t.co/kAauz9ucFf — TMZ (@TMZ) July 11, 2023

De Musk sengersäits huet op senger Online -Plattform X de Zuckerberg als Feigling bezeechent. Hie huet och Screenshotte aus engem Chat-Echange tëscht béiden Tech-Milliardären verëffentlecht, wou drasteet, dass hie proposéiert, den tatsächleche Kampf e Méindeg am Zuckerberg sengem Gaart auszedroen.

Zuck is a chicken — Elon Musk (@elonmusk) August 13, 2023

Iwwert den 39 Joer ale Mark Zuckerberg muss een nach wëssen, dass hie mat Kampfsport-Experten trainéiert an däitlech méi fit ausgesäit wéi säi Kontrahent.

D'Gespréich vun engem Kampf war am Juni opkomm. Et war den 52 Joer ale Musk, deen de Zuckerberg erausgefuerdert hat. Deen hat zougestëmmt. Rezent koum dunn awer en offizielle Message vum Tesla-Chef, hie bréicht eng Operatioun wéinst engem Problem um rietse Schëllerblat. Vun där Operatioun misst hie sech dann e puer Méint erhuelen. Gläichzäiteg huet hie behaapt, de Kampf sollt virun enger historescher Kuliss an Italien ofgehale ginn.