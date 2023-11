72-Stonne-Woch, e Buergermeeschter deen an den 30er Joren bei engem Aarbechtsaccident ëm d'Liewe komm ass a Plazen, wou ee soss net hikënnt.

D'Rëmelenger Minn huet aus 3 Konzessioune bestanen. Eng dovunner war d'"Walert" Minn. 1898 huet de Lëtzebuerger Staat dës un d'Rodanger Schmelz ofgetrueden.

Vu 1904 bis 1963 gouf hei Eisenäerz ofgebaut. Eng 70 Leit hunn an der Minn "Walert" hiert Brout verdéngt. De Gros ware Lëtzebuerger, Belsch a Fransousen.

An de 1920er a 1930er Joer goufen Diech vun de Minne mat Holz ofgeséchert.

Bis 1918 gouf 12 Stonnen den Dag geschafft an dat 6 Deeg an der Woch. Den Denis Klein am Interview.

12 Stonnen den Dag, 6 Deeg an der Woch

Bis 1918 goufen all Dag 12 Stonnen an der Minn geschafft. Vu moies 6 bis owes 6. 1918 huet dëst geännert. Vun deem Joer un huet d'Schicht 8 Stonne gedauert.

Déi Responsabel vum Musée versichen och ëmmer néi Iddi anzebauen. Sou wäert ee geschwënn eng Luedmaschinn an Aktioun gesinn. Si war an de 1950er Joere aktiv.

Wei fonctionéiere Luedmaschinnen aus de 50er Joren? Denis Klein am Interview

Beim Tuer duerch d'Rëmelenger Minn koume mir op Plazen, déi bei der offizieller Visitt net zougänglech sinn. Op dëse Plaze gëtt zum Deel Material stockéiert, wat nach net am Musée ausgestallt gouf oder restauréiert gouf.

D'Galerië leie ronn 90 Meter ënnert dem Buedem.

En exklusive Bléck op Plaze wou ee soss net hikënnt. Den Denis Klein am Interview

Minn als Filmkuliss

De Film "Réfractaire" vum Nicolas Steil aus dem Joer 2009 gouf an der Konzessioun "Laangegronn" gedréit. Wärend dem zweete Weltkrich hu sech eng Rei Leit an der Minn verstoppt an dat op 2 Plazen am Land.

Wärend dem Krich hunn sech op verschiddene Plaze Leit an de Minne verstoppt. Denis Klein am Interview

Déi Fro déi am heefegste gestallt gëtt bei Visitten

Bei de Visitten duerch d'Tunnellen déi ënnert Rëmeleng verlafen, ass eng Fro déi ëmmer nees gestallt gëtt. Wéi vill Mënsche sinn an de Galerien ëm d'Liewe komm. Eng Fro déi net esou evident ass, esou den Denis Klein. Wuel géif et Zuele ginn iwwert d'Aarbechter déi a Lëtzebuerger Minnen ëmkomm sinn, den Detail zu den eenzele Minne gëtt et awer net.

An den 30er Joren ass de Rëmelenger Buergermeeschter bei engem Aarbechtsaccident ëm d'Liewe komm. Denis Klein am Interview

