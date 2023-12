Zanter 27 Joer ass SOS Kannerdierfer am Usbekistan aktiv, engem zentralasiatesche Staat.

Eng 1.000 Jonker an Erwuessener ginn direkt oder indirekt vun der ONG ënnerstëtzt.

Bis viru Kuerzem hunn am Usbekistan bal duebel esouvill Kanner an engem Weesenheem gelieft, wéi am internationalen Duerchschnëtt. Am zentralasiatesche Staat geet een dofir elo aner Weeër. Vill Kanner ginn net méi an e Weesenheem, ma liewen an enger Famill, rieds geet vu sougenannte SOS-Elteren.

De Journalist Pascal Becker huet sech op der Plaz e Bild gemaach vun der Aarbecht vu SOS Kannerdierfer, déi ënnerstëtzt gi vun der Lëtzebuerger Kooperatioun. Eng SOS-Mamm sot am Interview: "Dat schéinst ass, wa si mech dann op emol ganz natierlech an onbewosst Mamm nennen."