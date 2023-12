Zënter leschtem Weekend läit richteg vill Schnéi an den Tiroler Bierger. De Stubaier Gletscher mellt houfreg 180 cm Schnéi um Bierg a 60 cm am Dall.

Dat lackelt net nëmmen klassesch Wantersportler an dës Regioun. Eis Stubaier Auslandskorrespondentin Anja Gorge weess méi.

De leschte Weekend am November, nach ier déi grouss Schnéimasse gefall sinn, huet sech d'Weltelite vun de Freeskier am Snowpark Stubai Zoo getraff, fir um Slopestyle Weltcup deelzehuelen. Schonns déi siwente Kéier gëtt den Optakt vun dëse spektakuläre Ski-Aktiounen um Stubaier Gletscher ausgedroen. Freeskier aus iwwer 20 Natioune ware mat um Start, ma leider huet d'Wieder de Plang duercherneen gehäit, sou den Erich Flatscher, den Organisateur vum FIS Freeski Worldcup Stubai:

„Wir haben am Mittwoch regulär unser Training absolviert, haben dann aber mit Hinblick auf den Wetterbericht (auf die kommenden Tage) entschieden, die Qualifikation von Freitag auf Donnerstag vorzuverlegen. Wir hatten (gestern) einen sensationellen Tag am Berg mit tollen Ergebnissen …wir waren doch noch optimistisch das Finale von Sonntag auf Freitag vorzuverlegen, der Wind hat uns ein Strich durch die Rechung gemacht.“

Gewonnen hu keng onbekannt Gesiichter an där Zeen, bei den Dammen d'Schwäizerin Mathilde Gremaud a bei den Hären de Kanadier Evan McEachran.

Spectateure waren ënner anerem 200 brittesch Zaldoten, déi zënter 4 Wochen eng Wantersport-Formatioun um Stubaier Gletscher kréien. Den Achie, de Sekretär vun de Beruffsingenieuren vun der Brittescher Arméi, weess firwat des Ausbildung esou wichteg ass:

“This kind of training is one of the best ways to expose our soldiers (we are in the british army..) to risk in a safe environment…throwing down the mountain on skis or snowboard is a great way to understand your own limitation”

Et soll eng perséinlech Erausfuerderung fir d'Zaldote si mat enger Course an der leschter Woch. Schonns bal 25 Joer maache si hir Ausbildung hei, well si sech op d'Schnéi-Konditiounen um Gletscher ëmmer verloosse kënnen.