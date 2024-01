No der Victoire géint Newcastle United huet den Teammanager vum FC Liverpool säi Brautrank verluer.

Nom Match ass de Jürgen Klopp iwwert den Terrain gelaf an huet verzweiwelt nom Rank gesicht, éier e Kameramann him e ginn huet. "Ech hat e gewaltege Schock. Mee en ass zeréck", zielt de Jürgen Klopp.

De Kameramann hätt hien "an dëser Saison e puer Mol geiergert, ma elo huet hie vill Opnamen ze gutt, well dat hei war wierklech wichteg", seet den däitschen Trainer. Hien hätt elo e "Frënn fir d'Liewe" fonnt.

2005 haten de Jürgen Klopp seng Fra Ulla bestuet. De Brautrank hätt hien elo scho fir d'zweet vermësst. "Ech hat en eng Kéier verluer an hunn e professionellen Trainer gebrauch, well ech en am Mier verluer hat", erzielt hien. "Dat geschitt vun Zäit zu Zäit, wann ech een oder zwee Kilo ofhuelen."