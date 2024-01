De "Chez Bryan" gouf zu der beschte Frittebud an der Belsch gewielt. Zu Ibeng an der Belsch, also Aubange, verkeeft de Bryan seng präisgekréinte Fritten.

Si se wierklech esou gutt? Mir hunn den Test gemaach an och d'Leit sur Place gefrot, ob se wierklech esou gutt sinn, ewéi de Site Les-friteries.com a sengem Joresklassement behaapt. Déi bescht Fritten an der Belsch (16.1.24)