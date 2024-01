D'Lucie Zeches ass den Ament an der Wëssenschafts-Show "Take Off" ze gesinn, dat un der Säit vum Joseph Rodesch, aka Mr Science.

D'Iddi hannert dem Format ass et, jonk Leit fir d'Sciencen ze begeeschteren - eppes, wat der Lucie Zeches besonnesch um Häerz läit. Zanter annerhallwem Joer ass si elo beim Fonds National de la Recherche (FNR), wou et hir Aufgab ass, d'Bréck tëschent de Wëssenschaften an de Leit dobaussen ze schloen.

Schonn als Kand hat d'Lucie Zeches eng Faszinatioun fir d'Sciencen an d'Natur. "Ech ka mech erënneren, ech wollt ëmmer Saachen aus dem Bësch mat heem bréngen. Ech hu Planzen ausgebuddelt a wollt se a meng Kummer stellen. Ech hu mat menger beschter Frëndin eng Schleekefarm gegrënnt a mir wollten d'Schleeken all mat heem huelen." Dës Faszinatioun huet si bis haut net verluer. "Wann ech elo eraus spadséiere ginn, sinn ech ëmmer déi nerveg Persoun, déi den Handy eraushëlt an engem klengen Himmelsdéierche fir 10 Minutten nokuckt."

"Take Off" ass ee spannenden Challenge fir d'Lucie Zeches

Datt déi studéiert Biologin elo virun der Kamera ze gesinn ass, ass éischter en Zoufall. Beim FNR war si u sech engagéiert ginn, fir Artikelen ze schreiwen. Wou si gefrot gouf, ob si "Take Off" wéilt mat moderéieren, war si eréischt ronn een halleft Joer beim FNR an hirer Roll als Science Communicator an hat nach net vill Erfarung virun der Kamera.

"Mir ass ganz, ganz villes duerch de Kapp gaangen an ech si frou, dass si mir och esou vill Zäit ginn hunn, fir ze iwwerleeën. Ech hu mat ganz ville Leit geschwat, well et war effektiv eng grouss Inconnu an et ass et och nach ëmmer."

"Fir mech war et effektiv net evident, well ech eng Persoun sinn, déi éischter ganz introvertéiert ass, guer net gär am Mëttelpunkt steet", seet d'Lucie Zeches iwwert sech. Ma mat enger gudder Ekipp ronderëm sech war et dunn awer ze vill eng flott Chance, fir se sech duerch d'Fangere goen ze loossen. "Ech schaffe ganz vill mam Joseph, dem Mr Science. Hien ass e Mega-Profi dodran. Ech mengen hie steet jo elo scho säit 14 Joer virun der Kamera an hien ass och mäi beschte Léierer."

Ee wichtegen Aspekt an der neier Sendung ass d'Inklusivitéit. "Mir hunn och Kandidate gesicht, déi net Bommen an der Schoul waren, déi net schonn honnertdausend Präisser a Chemies- oder Mathés-Olympiade gewonnen hunn." Zwar wieren där natierlech och derbäi gewiescht, mee si wieren doduerch awer net forcement weiderkomm. An der Sendung spille Kreativitéit an Improvisatiounstalent nämlech eng vill méi grouss Roll, wéi naturwëssenschaftlecht Virwëssen.

"Du muss op kreativ Iddie kommen, du muss dech trauen ze testen", erkläert d'Lucie Zeches.

Der Lucie Zeches war et awer och wichteg ze weisen, datt d'Meedercher de Jongen an de Sciencen an näischt nostinn. "Mir hunn immens gutt Meedercher", esou d'Moderatrice iwwert d'"Take Off"-Kandidatinnen. "Mir haten d'Jongen, déi hunn un d'Tafel geschriwwen an d'Meedercher, déi hu mat der Stéchsee geschafft, gehummert a mat der Pechpistoul geschafft. Dat ass och gutt, fir e bëssen d'Klischeeën ze briechen."

D'Endprodukt, dat een duerno op der Tëlee gesäit, ass u sech awer just ee klengen Deel vun der Aarbecht. Villes spillt sech hannert de Kulissen of. Déi éischt Staffel vun "Take Off" ass an enker Zesummenaarbecht mat der estescher Tëleesekipp entstanen, déi d'Showkonzept an hirem Land entwéckelt huet. Trotzdeem mussen d'Experimenter, déi et duerno an d'Show packen, awer natierlech fir d'éischt och emol selwer ausprobéiert ginn.

"Mir teste ganz gäre mat eisen Aarbechtskolleegen, déi net an eisem Team schaffen, zum Beispill d'Leit am Fundingprogramm vum FNR. Dat sinn ëmmer eis beschte Versuchskaninchen", erzielt d'Lucie Zeches iwwer d'Preparatiounsaarbecht.

Ma wie mécht et besser, jonk oder al? "Dacks sinn erwuesse Leit e bëssen zaghaft, well se Angscht hunn, sech ze blaméieren. Dat hu kleng Kanner oder Jonker net esou. Kanner experimentéieren einfach mega, mega gär." Ma soubal een eng Kompetitioun draus mécht, wier awer meeschtens kee méi ze halen, egal wéi al. Dat géif een och an der Show gesinn.

Als Science Communicator muss ee léieren, op d'Leit anzegoen



Nieft "Take Off" ass d'Lucie Zeches awer och an der Video-Serie "Ziel mer keng" ze gesinn, an deem aktuell Sujete wëssenschaftlech ënnert d'Lupp geholl ginn. Zesumme mat hiren Aarbechtskolleegen vu Science.lu kläert si do mat der Hëllef vun Experten zu Froen op, wéi "Ass 5G geféierlech?" oder och nach "Ass Mikroplastik e Problem?". Do gesäit d'Lucie Zeches d'Erausfuerderung virun allem doran, d'Leit op déi nämmlecht Wëssensbasis ze bréngen.

Heiansdo kéint dat och e bësse frustréierend sinn, wann d'Diskussioun an de Kommentarspalten ënnert de Videoen zu méi kontroversen Theemen, wéi zu Beispill dem Elektroauto, aus dem Rudder lafen. Ma d'Lucie Zeches gesäit dat och als eng Chance, den Dialog ze sichen.

"Wann déi Leit op Facebook an de Kommentaren sinn, ma da musse mir och do sinn. Da musse mir och villäicht op Kommentaren Äntweren an op aner Saache verweisen. Mir mussen eis adaptéieren. An dat ass den Challenge vum Science Communicator: Mir mussen eis Zilgrupp verstoen."

Dacks léiert D'Ekipp vum FNR - virun allem am Gespréich mat den Experten - an hirer Aarbecht och selwer eppes bäi.

"Oft hu mir selwer eng Iddi am Kapp an da kréie mer déi Iddi rëm aus dem Kapp eraus, well mer da mierken, et ginn einfach ganz vill Mythossen, déi ëmmer erëm um Internet zirkuléieren."

