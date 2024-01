Wéinst enger Rei Facebook-Posts, an deenen de Mann de Kinnek Vajiralo diffaméiert soll hunn, gouf hie Mënscherechtler no zu enger "Rekordstrof" verurteelt.

Dem 30 Joer ale Mongkhon Thirakot gëtt reprochéiert, den thailännesche Kinnek Maha Vajiralongkorn a 27 Bäiträg op Facebook, déi hien tëscht Mäerz an Abrëll 2021 geschriwwe soll hunn, beleidegt ze hunn.

En Donneschdeg gouf de Mann dowéinst vum Appellsgeriicht an Thailand zu der "Rekordstrof" vu 50 Joer am Prisong verurteelt, wéi d'Mënscherechtsorganisatioun Thai Lawyers for Human Rights matdeelt. Och eng Demande, fir bis zum Urteel vum Ieweschte Geriicht op fräiem Fouss ze bleiwen, wier refuséiert ginn.

Och d'Affekote vum Thirakot hu betount, datt d'Strofmooss dat Héchste wier, dat jee am Kader vum drakoneschen Artikel 112 verhaange gouf. Dat kontroverst "Lèse-Majesté"-Gesetz gesäit laang Prisongsstrofe vu bis zu 15 Joer fir Persoune vir, déi de Kinnek, d'Kinnigin oder aner Membere vum Haff kritiséieren.

De Mongkhon Thirakot gouf fir bal all Facebook-Post eenzel verurteelt, heescht et weider. Iwwerdeem huet d'Appellsgeriicht zu Chiang Rai d'Urteel vun der viregter Instanz esouguer nach verschäerft. Déi viregt Instanz hat eng Prisongsstrof vun 28 Joer verhaangen.

Thailand gëllt als strengste Land, wat "Majestéitsbeleidegung" ugeet. No massive Protester vun der Demokratiebeweegung am Joer 2020, bei deenen Honnertdausende Mënschen ëffentlech eng Reform vun der Verfassung an der Monarchie gefuerdert hunn, gëtt esouguer nach méi streng kontrolléiert a gehandelt.