Eigentlech hunn d'Hippien aus der "Fräistad" Christiania zu Kopenhagen net vill mat den däneschen Autoritéiten ze dinn. Ma elo hu si dës ëm Hëllef gefrot.

D'"Pusher Street" am alternative Wunnquartier zu Kopenhagen, déi fir Drogenhandel a Bandekriminalitéit bekannt ass, wäert nach dëst Joer zougemaach ginn. Dat huet den dänesche Justizminister Peter Hummelgaard op der Tëleeschaîne TV2 Kosmopol annoncéiert.

D'Hippie-Communautéit vu Christiania huet déi dänesch Regierung Enn August 2023 ëm Hëllef gefrot, well d'Kämpf tëscht de Banden ëmmer méi ausaart. Nëmmen e puer Deeg virdru war en 30 Joer ale Mann erschoss ginn, dee Relatiounen zum organiséierte Verbriechen hat. Doriwwer eraus war dat schonn déi véiert déidlech Schéisserei bannent der Drogenzeen op der "Pusher Street" zanter 2020.

Den Aktiounsplang, deen zesumme mat den Awunner vu Christiania erschafft gouf, wäert dem Justizminister Hummelgaard no "an den nächste sechs Méint" ëmgesat ginn.

De Konsum a Verkaf vu sougenannte "soften Drogen" sinn an der autonomer Communautéit zwar schonn ëmmer verbueden, ma bis ewell goufe se awer toleréiert. Ma well d'Tensiounen tëscht de Banden an dem Drogegeschäft ze grouss ginn, gëtt elo méi haart duerchgegraff.