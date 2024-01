Wann ee matten an der Nuecht Geräischer bei sech doheem héiert, ass engem dat sécher net geheier. An dësem Fall koumen d'Geräischer aus der Kichen.

Kuerz no Hallefnuecht hat e Bewunner an engem Appartement zu Rendsburg a Schleswig-Holstein en Abriecher iwwerrascht. Dat a senger eegener Kichen an hie souz knapp e puer Meter weider an der Stuff.

Et ware wuel manner Suen oder aner Wäertgéigestänn, déi de Frieme gelackelt haten a wuel méi de Geroch, deen aus der Kiche gestréimt ass. Den Onbekannte souz nämlech ganz ongenéiert beim Kichendësch an huet sech de Kéiskuch vum Nomëtteg schmaache gelooss. Vum Bewunner ugeschwat, ass den hongerege Brigang direkt geflücht. Hien ass do nees eraus, wou en hierkomm ass, duerch d'Fënster um éischte Stack an dunn iwwer den Daach fort.

Eng Sichaktioun vun der Police war negativ, gesicht gëtt elo no engem Mann vun ongeféier 1,80 Meter mat däischteren Hoer an engem Vollbaart. ausser dem Kuch gouf och soss näischt geklaut.