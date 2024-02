Nëmme kuerz ëmgedréint, e puer Sekonnen net opgepasst a schonn ass et geschitt. Sou ass et engem Papp e Sonndegnomëtteg bei Alheim an Däitschland gaangen.

Hien hat ee Moment net opgepasst an du war säi Jong verschwonnen. E Kand vun 2 Joer eleng matten am Bësch. Siwe Stonne laang gouf no him gesicht, bis hien e Sonndeg den Owend spéit "naass a liicht ënnerkillt" net wäit vun enger Landstrooss nees erëmfonnt gouf.

De klenge Jong gouf vun engem Dokter ënnersicht a konnt dono nees zeréck bei seng glécklech Famill, sou d'Police vu Fulda.

Iwwer 200 Rettungsleit waren de ganzen Nomëtteg ënnerwee am Bësch, wou de Papp trëppele war, an hunn nom vermësste Kand gesicht. Et goufen och Sichhënn an Drone mat Wäermebild- an Nuechtsiichtkameraen agesat. Gutt siwe Stonne gouf nom Kand gesicht, bis hie géint 23.30 Auer endlech fonnt gouf.

Jiddereen an der Ëmgéigend hat matgehollef. Nieft de sëllege Polizisten a Pompjeeën hate sech och Noperen a Leit aus dem Uert un der Sichaktioun bedeelegt. Si hunn hir Gäert, Schäpp a Gaardenhaisercher duerchsicht.