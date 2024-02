D'Police Heilbronn huet net schlecht gestaunt, wéi se bei enger Autoskontroll festgestallt hunn, wéi vill Persounen hei Plaz fonnt hunn.

Hannert dem Steier souz e Mann vun 28 Joer... niewendrun e jugendleche Bäifuerer. Op der Réckbänk souzen 3 Erwuessener an 2 Kanner, deemno schonn 2 Leit ze vill. Ma domat net genuch. Och an der Mall waren nach emol 4 Kanner, wéi d'Police vun Heilbronn e Méindeg de Moien an engem Schreiwes matgedeelt huet.

Den Auto war e Sonndeg op der B27 Richtung Lauffen am Neckar ënnerwee. En Zeien hat den Auto gemellt, well sou vill Leit dra souzen. De Chauffer dierf sech op e fatzege Protokoll astellen.