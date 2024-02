Op Demande vum Proprietär vun der Originalmark, goufen déi 5.400 gefälscht Verpackungen am Originalwäert vu knapp 110.000 Euro vernicht.

"Dës enorm Quantitéit läit knapp iwwert dem duerchschnëttlechen Dagesverbrauch u Wäschpolver vun allen Awunner vun der Stad Köln zesummen", esou ee Spriecher vun der Kölner Douane. Fälschunge beschränke sech deemno net nëmmen op Kleedungsstécker, Poschen oder Aueren, ma och Batterien, Gilletten, Bieren, Kondomer oder wéi an dësem Fall Wäschpolver kënne gefälscht ginn.

Fir dat gefälschte Wäschpolver ze vernichten, gouf et zu Düren, tëschent Oochen a Köln an e Schredder geheit, wou d'Verpackung vum Inhalt getrennt gouf an de Polver zesumme mat anerem Offall gemëscht a verbrannt gouf.