An engem Video, deen et an den USA bis an de Verkéiersministère gepackt huet, ass eng Persoun ze gesinn, déi mat enger Zort VR-Brëll Auto fiert.

Bei dësem Brëll, déi de Mann hei unhuet, handelt et sech ëm den neiste Gadget vun Apple, déi sougenannte "Vision Pro". Heibäi handelt et sech awer weder ëm e Virtual Reality-Brëll, nach ëm e Brëll fir Augmented Reality; Technologien, déi dem Grand-Public jo mëttlerweil méi oder manner bekannt dierfte sinn, mä ëm déi nei Vision Pro vun Apple, déi den Notzer an déi sougenannte "Spatial Reality" andauche loossen.

© MICHAEL M. SANTIAGO GETTY IMAGES NORTH AMERICAGetty Images via AFP

Konkret ass dëst e Brëll, deen änlech wéi e VR-Brëll ausgesäit, ma awer anescht funktionéiert. An dësem Brëll sinn nämlech Kameraen installéiert, déi an engem 180 Grad-Wénkel alles virun, ënnert, iwwert a säitlech vun engem filmen an dem Notzer op Schiermer viru sengen An am Brëll erëmginn. Sou kann den Notzer mat senger Ëmwelt kooperéieren, dat mat Hëllef vu sengen Hänn a sengen Aen (am Brëll sinn och Kameraen déi d'An filmen), ouni de Brëll mussen auszedoen. Et huet een alles weider am Bléck , dat mat enger minimaler Verzögerung, déi praktesch net méi bemierkbar ass. Sou kann een zum Beispill ouni Problem Objeten opfänken oder Dëschtennis mam Brëll spillen, dat well een eben praktesch keng Diskrepanz méi erkenne kann.

D'Betounung läit awer hei op "bal", well et gëtt natierlech eng minimal Verzögerung, och wann d'Opléisung bei 90 Biller pro Sekonn extrem héich fir en Display ass, dat mat 23 Millioune Pixele pro Bildschierm. Konkret handelt et sech hei ëm eng Verzögerung vun 12 Millisekonnen, net vill, ma beim Autofueren dann dach kruzial an deels geféierlech. Dobäi kënnt, dass de Chauffeur am Video och nach an engem Tesla fiert an et ausgesäit, wéi wann d'Autopilot-Funktioun vum Auto a Betrib wier. De Chauffeur huet nämlech de Brëll un, dofir d'Hänn awer net um Steierrad vum Gefier, well en déi notzt, fir mam Brëll a senger Ëmwelt z'interagéieren.

Reminder—ALL advanced driver assistance systems available today require the human driver to be in control and fully engaged in the driving task at all times. pic.twitter.com/OpPy36mOgC — Secretary Pete Buttigieg (@SecretaryPete) February 5, 2024

Op de soziale Medien huet den US-Verkéiersminister Pete Buttigieg nach eemol betount, dass "alleguerten d'Fuer-Assistente-Systemer déi am Moment um Marché sinn e mënschleche Fuerer brauchen, deen zu all Moment beim Fueren d'Gefier kontrolléiert an och selwer fiert".

Lokalmedie mellen, dass de Video zu Utah opgeholl an dunn op Instagram héichgeluede gouf. D'Persoun, där den Account gehéiert, huet kloergestallt, dass et sech ëm e Witz géif handelen. De Chauffeur hätt zwar de Brëll ugehat, an sou net "direkt" d'An op der Strooss gehat, mä alles iwwert de Brëll gesinn huet, ma soss wier awer keng Applikatioun op gewiescht an och de System fir dass den Tesla-Auto selwer fiert, wier net aktivéiert gewiescht. Trotzdeem huet de Chauffeur d'Strooss just indirekt am Bléck gehat an d'Steier war, wéi um Video ze gesinn, net andauernd am Grëff vum Fuerer gewiescht. Hei huet de Chauffeur natierlech sech selwer an anerer ganz kloer a Gefor bruecht.

Zënter e Freideg ass de Brëll vun Apple um Marché a kascht ronn 3.800-4.000 Euro. Apple betount, dass een op kee Fall dierft mam Auto fueren, wann een de Brëll unhuet. Den Autopilot vu den Tesla-Autoen, kann zwar Tempo, d'Spuer an Ofstänn zu aneren Autoen halen, ma Tesla selwer ënnersträicht awer, dass dëst d'Gefier op kee Fall zu engem autonom-fuerenden Auto mécht. Ma trotzdeem géif et ëmmer nees Fäll ginn, wou d'Chauffeuren sech ze vill op d'Technik vun Tesla verloossen.