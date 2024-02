Wie sech freet, wéi e "Frënn oder Familljemembere mat Kriibsdiagnos" am beschten ënnerstëtze kann, fir deen huet déi royal Famill e puer Tipps publizéiert.

No der Annonce vun der Kriibsdiagnos vum Kinnek Charles III. wëll de brittesche Monarch fir méi Bewosstsinn fir d'Krankheet suergen. An engem gemeinsame Instagram-Post mat der Charity-Organisatioun Maggies ginn déi brittesch Royals Rotschléi, fir Kriibspatienten esou gutt wéi méiglech op hirem Wee z'ënnerstëtzen.

D'Rotschléi kommen awer net einfach vun Dokteren oder aus der Theorie, mä vu "Mënschen, déi mat Kriibs liewen". Si goufe befrot, "wat hinne wärend hirem Traitement gutt gedoen huet". Ee vu de wichtegste Punkten ass et, weiderhi ganz normal mat den diagnostizéierte Persounen ze schwätzen. Ma et sollt een awer och dorop gefaasst sinn, datt een och emol "ouni Virurteeler" misst nolauschteren, "wa si iwwer déi seriö Saache wëlle schwätzen".

Och déi kleng Hëllefe wéi Aufgaben am Stot z'iwwerhuelen, géinge vun Zäit zu Zäit gutt doen. Oder einfach gemeinsam Zäit fir z'iessen.

Dat Wichtegst ass et awer "e Kolleeg" ze bleiwen, sech net wéinst der Diagnos ze änneren an einfach fir déi aner Persoun do ze sinn.