Egal ob doheem, op der Aarbecht oder ënnerwee, ëmmer méi dacks huet een d'Méiglechkeet sech am Alldag vu kënschtlecher Intelligenz hëllefen ze loossen.

Schonn 2018 koum mat der éischter Versioun vun ChatGPT en Tool op der Maart, deen op kënschtlech Intelligenz setzt. Den Duerchbroch awer hat dës Plattform den 30. November 2022, wéi OpenAI, esou den Numm vun der Entreprise hanner ChatGPT, d'Versioun 3 jidderengem gratis online zu Verfügung gestallt huet. Eleng an den éischte fënnef Deeg hate sech eng Millioun Leit op der Säit registréiert, fir d'Software ze notzen.

An zanter dem Boom Enn 2022 an Ufank 2023 vun ChatGPT sinn nach vill weider där Toolen, déi op kënschtlech Intelligenz baséieren, verëffentlecht ginn. Vu Foto beaarbechten, iwwer Foto komplett aus dem näischt kreéieren oder Ëmfroen erstellen bis hin zu komplettem Schreiwe vun Texter... Fir all Aufgab, déi een um Computer ka maachen, gëtt et en KI-Tool, deen een dobäi ënnerstëtzt oder deen engem déi Aufgab ofhuele kann.

Net jidderengem awer ass den Asaz vu kënschtlecher Intelligenz geheier. Dofir wëlle mer vun Iech wëssen, ob Dir schonn op dës Hëllefstoolen am Internet zeréckgegraff hutt.