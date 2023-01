Ugefouert gëtt d'Lëscht vun den 2 Membere vum Schäfferot Myriam Binck a Mike Bolmer.

Net méi dobäi ass par Conter de laangjärege Buergermeeschter Antoine Rodesch, deen 1981 fir d'éischt an de Rammerecher Gemengerot gewielt gi war an zënter de Walen am Oktober 2005 un der Spëtzt vun der Gemeng stoung.

Hei den Iwwerbléck vun de Kandidaten: