Déi Escher Gréng gi mam Sëtzequartett Meris Sehovic, Mandy Ragni, Martin Kox a Catherine Pastoret an d'Course vun de Walen.

Esch presentéiert eng Kandidatelëscht, déi sech aus sämtleche gesellschaftleche Beräicher vun der Stad Esch zesummesetzt. Mat 13 neie Kandidatinnen a Kandidate am Verglach zu de leschte Gemengewalen an de véier Spëtzekandidaten bestoend aus Meris Sehovic, Mandy Ragni, Martin Kox a Catherine Pastoret setzt een deemno op eng gutt Mëschung aus Erfarung an Erneierung.

D'Lëscht setzt sech zesummen aus 9 Fraen an 10 Männer aus 10 verschiddene Quartiere vun Esch, mat engem Duerchschnëttsalter vu 40,3 Joer a 6 verschiddenen Nationalitéiten.

Den Iwwerbléck vun de Kandidaten

Meris Sehovic, 31 Joer, Président déi gréng, politologue.

Mandy Ragni, 37 Joer, Conseillère communale, Co-Présidente déi gréng Esch, Educatrice en précoce.

Martin Kox, 75 Joer, 1er Echevin, Médecin spécialiste en chirurgie générale e.r.

Catherine Pastoret, 51 Joer, Conseillière communale, Fonctionnaire au MAEE.

Katja Battin, 57 Joer, Sage-femme à l‘APEMH.

Andy Bausch, 63 Joer, Ingénieur-technicien aux CFL, Co-Président déi gréng Esch.

Armand Biver, 63 Joer, Pédiatre et Chef de Service au CHL.

Sébastien Cayotte, 27 Joer, Enseignant de l’enseignement fondamentale.

Daniel De Macedo, 35 Joer, Douanier.

Karine Fernandes, 32 Joer, Entrepreneure en immobilier.

Sonia Teresa Ferraria Fialho, 44 Joer, Educatrice.

Claudia Fetz, 40 Joer, Juriste, Spécialiste en droit de la protection.

Raphael Fiegen, 34 Joer, Aventurier & Globetrotter.

Joana Jesus, 33 Joer, Employée privée.

Elvis Ledinic, 37 Joer, Chef d'entreprise.

Marjorie Lefort, 50 Joer, Professionnelle en logistique export.

Jean-Luc Rippinger, 36 Joer, Ingénieur diplômé en aéronautique et spatial & Investisseur.

Mats Roloff, 23 Joer, Etudiant en sciences politiques, Sécretaire déi gréng Esch.

Amra Sabotic, 29 Joer, Employée communale.