Den 11. Juni ginn an der Gemeng Käerjeng 6 Fraen an 9 Männer fir d'CSV an d’Gemengewalen.

Mat der Lëscht vum Buergermeeschter Michel Wolter wëllen d’Kandidate vun der CSV Käerjeng méi no vir bréngen an och an Zukunft wichteg Projeten duerchsetzen. D'Kandidaten am Iwwerbléck: MICHEL WOLTER, 60 Joer, Buergermeeschter vun der Gemeng Käerjeng, Deputéierten, fréieren Inneminister, Éierepresident vun der CSV.

NADINE BRACONNIER, 36 Joer, Gemengesekretär zu Monnerech, Presidentin vun der Finanzkommissioun vun der Gemeng Käerjeng.

TOM FERBER, 21 Joer, Student am Lycée du Nord fir de BTS Technologie, Spiller bei de Seniore beim BBC Hedgehogs.

CHRISTIANE FRISCH-ERPELDING, 50 Joer, Agent administratif bei Servior Am Park Boufer, Presidentin vun der Iwwerwaachungskommissioun vun der Käerjenger Musekschoul, Member vun der Kultur- an der Finanzkommissioun, Vize-Presidentin an Trésorière vun der Uewerkäerjenger Musek, Trésorière vun de Frënn vun der Käerjenger Musekschoul.

CHRISTIAN KIRWEL, 41 Joer, Gemengerot Directeur des soins vun den Hôpitaux Robert Schuman, Member an der Verkéiers- an der Bautekommissioun, Vertrieder vun der Gemeng am CHEM an HPMA, Sekretär vun der CSV Käerjeng.

GIL MANCINI, 25 Joer, Studéiert international Relatiounen an Droit zu Bréissel, fréiere President vum Cercle vun de Lëtzebuerger Studenten zu Bréissel (CELB).

LOUIS PHILIPPE, 56 Joer, Ingénieur bei Creos, President vun der Sportskommissioun a President vun der Kommissioun "Cohésionsociale", Member vun der Mietkommissioun, Secrétaire vun der Roud-Kräiz-Sektioun Kënzeg-Féngeg, Comitésmember vun der Chorale Féngeg.

FRANK PIRROTTE, 61 Joer, Directeur SLG e.r., Schäffen-Gemengerot zanter 35 Joer, President vun der CSV Käerjeng, Vize-President vum Handball Käerjeng, Member vun de Syndikater SIGI –PRO-SUD –ORT-SUD.

ANNICK SANTER-GILLEN, 59 Joer, Employée privée, Member 3. Alter- a Jugendkommissioun, Comitésmember vun der Uewerkäerjenger Musek, Bénévole vun der ONG Luxembourg-Pérou, Matgrënner a Bénévole vun der Käerjenger Kleederkummer.

DANIELLE SCHMIT, 51 Joer, Médecin-Généraliste zu Rodange, Gemengerot zu Käerjeng zanter 2011, Member vun der 3. Alters-, Jugend an Fräizäitkommissioun, Member am Comité vum Sidor, Member am Comité vum Minettkompost.

NATHALIE SCHOLLER EP. DEMEYER, 37 Joer, Léierin am Enseignement fondamental zu Déifferdeng, wärend 25 Joer Spillerin am Dëschtennis Féngeg an elo am UN Käerjeng 97 engagéiert.

ÄNDER SCHUSTER, 50 Joer, Ekippechef am Waasserservice vun der Gemeng Käerjeng, Comitésmember vum Dëschtennis Lénger.

SASCHA SERESSE, 37 Joer, Géomètreofficiel, President vun der Bautekommissioun, President vum Gaart an Heem Uewerkäerjeng, Fussball-Trainer bei den U9 am UNK 97.

PAULA SOARES, 45 Joer, Client AccountManager.

RICHARD STURM, 58 Joer, Avocatà la Cour, Schäffen vun der Gemeng Käerjeng zanter 2007, President vun der Loyerskommissioun, Member vun de Syndikater SIACH a SIKOR, Eierepresident vum vum BBC Bascharage Hedgehogs. Links PDF: Presentatioun vun der CSV-Lëscht Käerjeng.

PDF: Lëscht mat de Kandidate fir d'CSV Käerjeng