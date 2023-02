Den 11. Juni ginn an der Gemeng Beetebuerg 5 Fraen an 10 Männer fir d'DP an d’Gemengewalen.

Hei déi komplett Lëscht Gusty Graas, 65 Joer, Deputéierten a Schäffen, Beetebuerg

Patrick Junker, 37 Joer, Enseignant, Attaché à la direction, Beetebuerg

David Agostino, 23 Joer, Student, Remplaçant am Enseignement Fondamental, Beetebuerg

Paulette Brandenburger, 62 Joer, Employée privée e.r., Beetebuerg

Anibal Da Cruz, 50 Joer, Employé privé, Beetebuerg

Jean-Claude Federspiel, 57 Joer, Ingénieur Industriel, Näerzeng

Sylvie Friedgen, 51 Joer, Employée de l'État, Näerzeng

Armand Kaudé, 77 Joer, Commissaire en chef police e.r., Näerzeng

Jean Majerus, 58 Joer, Ingénieur Industriel, Fenneng

Eric Mathur, 41 Joer, Sales manager, Beetebuerg

Suraj Neuray, 29 Joer, Empolyé de l'État, Beetebuerg

Marianne Pissinger, 67 Joer, Institutrice e.r., Fenneng

Christophe Santini, 51 Joer, Ingénieur commercial, Beetebuerg

Mireille Thiry, 66 Joer, Employée privée e.r., Beetebuerg

Michèle Wahl, 71 Joer, Fonctionnaire internationale e.r., Hunchereng