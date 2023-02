Mat 7 Männer an 8 Frae geet d'LSAP den 11. Juni zu Käerjeng an d'Gemengewalen. An der Moyenne sinn d'Kandidate 44 Joer al.

Hei déi komplett Lëscht: Yves Cruchten, 47 Joer, Féngeg, Deputéierten, Gemengeconseiller Anna Belousova ép. Kremer, 43 Joer, Nidderkäerjeng, Psychotherapeutin Patrick Ciuca, 58 Joer, Nidderkäerjeng, Ouvrier-fonctionnaire, Gemengeconseiller Monique De Bernardi ép. Thiry, 71 Joer, Kënzeg, Sekretärin e.r., Gemengeconseillère Mireille Duprel ép. Hansen, 37 Joer, Nidderkäerjeng, Enseignante, Gemengeconseillère Jil Feipel, 25 Joer, Kënzeg, Juristin, Vize-Presidentin Jonk Sozialisten Cynthia Ginter, 46 Joer, Nidderkäerjeng, Finanzberoderin Pia Hobes, 37 Joer, Nidderkäerjeng, Agente de voyages Romaine Linden, 51 Joer, Uewerkäerjeng, Conseillère funéraire Luca Link, 26 Joer, Nidderkäerjeng, Inspecteur technique Carlos Lopes Da Silva genannt Lopi, 45 Joer, Nidderkäerjeng, Independant Chris Olinger, 30 Joer, Kënzeg, Bautechniker Arsène Ruckert, 56 Joer, Kënzeg, Machiniste-sidérurgiste, Gemengeconseiller Andy Schmit, 45, Nidderkäerjeng, Staatsbeamten Josiane Schoder, 56 Joer, Uewerkäerjeng, Infirmière Links PDF: Presentatioun vun de Kandidate vun der LSAP Käerjeng.