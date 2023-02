Am ganze si 6 Fraen an 9 Männer mat op der Lëscht. Si all hunn eng Altersmoyenne vu 45 Joer.

D'Lëscht am Iwwerbléck Gilles ROTH (55), Jurist, Abgeordneter und Bürgermeister (Mamer)

Yannick BECK (22), Physikstudent (Mamer)

Jean BEISSEL (59), Steuerberater, Gemeinderat (Holzem)

Tom BIESDORF (50), Volkswirt (Mamer)

Ed BUCHETTE (67), Förster i.R., Gemeinderat (Capellen)

Luc FELLER (48), Jurist, Schöffe (Mamer)

Simone FRANK (52), Privatbeamtin (Mamer)

Jasmine GENCHI (25), Business Studentin (Mamer)

Tom KERSCHENMEYER (34), Jurist, Gemeinderat (Mamer)

Isabelle KOLLWELTER (36), Apotheker Assistentin (Mamer)

Claude LANG (65), Geschäftsmann (Mamer)

Tessy MAUER (26), Medizinstudentin (Holzem)

Raoul METTENHOVEN (38), Kinesitherapeut (Capellen)

Nadine REINESCH (51), Sozialpädagogin (Mamer)

Dr. Nadine SCHMID (49), Fachärztin in plastischer Chirurgie, Gemeinderätin (Mamer)

