Wéi d'CSV vu Sandweiler matdeelt, hu si hir Kandidatelëscht en Dënschdeg am Centre Culturel presentéiert.

D'Lëscht fir d'Gemengewalen am Juni gëtt ugefouert vun der aktueller Buergermeeschtesch Simone Massard-Stitz an dem Conseiller Jean Lemmer. Nieft der Duebelspëtzt ginn nach véier weider Fraen a fënnef Männer mat an d'Rennen.