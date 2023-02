D'CSV geet mat 5 Fraen an 8 Männer zu Jonglënster an d'Gemengewalen. Dovu si 7 nei Kandidaten dobäi.

Den aktuelle Buergermeeschter Romain Reitz geet no 4 Joer Conseiller, 8 Joer Schäffen an 8 Joer Buergermeeschter net méi mat an d'Walen. Hien huet decidéiert, méi Zäit mat senger Famill a senge Frënn ze verbréngen.

Hei déi komplett Lëscht: