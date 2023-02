D'Lëscht vum aktuellen Buergermeeschter Henri Gerekens mat dem 1. Schäffen a véier Conseilleren kritt Konkurrenz.

Wéi annoncéiert trëtt och de Schäffen Tom Faber mat enger Biergerlëscht un. Déi 11 Kandidate ginn ënnert dem Numm "Engagéiert Bierger fir d'Gemeng Réiden" am Juni an d'Course. Op der Lëscht stinn dräi Fraen an aacht Männer.

Zu Réiden op der Atert gëtt dëst Joer fir d'éischt nom Proporzsystem gewielt.

D'Gemeng Réiden war wéinst interne Streidereien an der Aktualitéit déi lescht Wochen: nodeems et zu engem Vertrauensbroch mam Buergermeeschter Gerekens komm war, gouf den 2. Schäffen Tom Faber aus enger ganzer Rei Syndikater a Comitéë vun ASBLen vu sengen Funktiounen entbonnen.

Hei déi komplett Lëscht

Jeanny WELFRING, 57

José DA COSTA R. ABILIO, 40

Manuel BECKER, 39

Henri THILL, 59

Monique WOLFSFELD, 53

David VALENT, 35

Christine BOUVY, 51

Kevin LEICK, 26

Lucien BUCARI, 63

Tom FABER, 56

Norbert NILLES, 67

PDF: Kandidatelëscht mat allen Detailer Réiden/Attert